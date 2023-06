Sottomarino disperso | ultime ore di speranza | cosa sta succedendo negli abissi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ancora poche ore di ossigeno per le persone a bordo del sommergibile Titan, scomparso nell’Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di 3.800 metri per avvicinare il relitto del Titanic. Una corsa contro il tempo per i soccorritori impegnati nella ricerca, che ieri hanno “rilevato rumori sottomarini nell’area” dove si ritiene possa essere scomparso. “Risultati negativi”, invece, per le successive ricerche. Come hanno scritto i quotidiani statunitensi, un rapporto interno del governo degli Stati Uniti ha affermato che i team che cercano il sommergibile Titan hanno sentito colpi a intervalli di 30 minuti e anche che un aereo P-3 canadese ha individuato un oggetto rettangolare bianco nell’acqua. Intanto è stata estesa “la superficie dell’area di ricerca” che “adesso è due volte più grande del Connecticut”, ha spiegato il Capitano Jamie Frederick della Guardia Costiera degli ...

Il mondo è col fiato sospeso per la sorte dei cinque passeggeri delTitan ,nel Nord Atlantico mentre puntava a raggiungere il relitto del Titanic . E proprio il regista del colossal di successo, James Cameron , aveva messo in guardia sulla ...Continua la corsa contro il tempo per rintracciare e trarre in salvo i cinque occupanti delTitan, dato perda domenica, dopo che si sono interrotte le comunicazioni tra il sommergibile impegnato nella discesa verso il relitto del Titanic al largo delle coste del Canada ...Ilnelle profondità dell' Oceano Atlantico , dove si trovava per una spedizione della società OceanGate organizzata per ammirare il relitto del Titanic: si è immerso nella ...

In affanno in un Pd che non la vuole più, e forse non l'ha mai voluta, Elly Schlein prova a recuperare consensi paragonando il naufragio in Grecia con la scomparsa del sottomarino nell'Atlantico ...Per i ricchi spariti a bordo del Titan copertura mediatica e super soccorsi. Le migliaia di migranti annegati invece sono solo numeri.