Sottomarino disperso | trovati i rottami vicino al Titanic | “Catastrofica perdita di pressione” Ocean Gate | “I 5 passeggeri sono morti”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il sommergibile Titan ha avuto una “di“. È questa la prima conclusione a cui è giunta la Guardia Costiera americana, dopo il ritrovamento di cinquedela 500 metri di distanza dalla prua del relitto del. Il Titan quindi potrebbe essere imploso intorno alle 9:45 (ora locale) di domenica, quando ha smesso di inviare segnali verso la superfice. Nulla da fare per i 5a bordo:, la società che gestiva il sommergibile, ha dichiarato in una nota di ritenere che siano. “Ora crediamo che il nostro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, siano purtroppo deceduti”, ha dichiarato la ...

...della famiglia di un passeggero La famiglia del miliardario britannico Hamish Hardinga ... i rottami trovati trovati dal robot sono del Titan - ilscomparso con i turisti che ...La Guardia costiera Usa ha fatto sapere che sono stati trovati vicino al Titanic 5 rottami del sommergibile,da domenica con a bordo 5 persone, e che sono in linea con una 'catastrofica perdita di pressione'. Le autorità ritengono che ci sia stata "un'implosione". Nota di Oceangate: "L'equipaggio ...Alan Estrada è uno youtuber e attore messicano che è stato a bordo del Titan , iloranel Nord Atlantico con cinque persone a bordo. Prima volta che Estrada, conosciuto grazie al suo canale 'Alan in giro per il mondo' , ha provato a imbarcarsi era il luglio ...

Sottomarino disperso, trovati dei detriti | Bbc: "E' la parte posteriore del Titan" TGCOM

Erano passate troppe ore da quando si sono persi i contatti con il sommergibile Titan, disperso tre giorni fa durante una visita sottomarina al relitto del Titanic sul fondo dell’Oceano Atlantico. Le ...Se si riuscisse a localizzare il sottomarino Titan negli abissi ... l'equipaggio di solito ha con sé solo un panino e una bottiglia d'acqua. Emerso ma ancora disperso Lo scenario migliore è che il ...