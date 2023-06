Sottomarino disperso | trovati alcuni detriti vicino al Titanic Le ricerche continuano | il co-fondatore di Ocean Gate | “C’è ancora tempo”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il robot impegnato nelledel sommergibile Titan ha rinvenutorottamial relitto del. La Guardia Costiera americana riferisce la scoperta di “un campo di” da parte di un robot per le immersioni: le informazioni rinvenute sono al momento sotto esame da parte degli esperti. Intanto proseguono nell’o Atlantico ledel Titanda con 5 persone a bordo, anche se è stata superata la sogliadi ipotetica autonomia di ossigeno all’interno del: l’aria respirabile dovrebbe essere terminata intorno alle 5 di oggi (ovvero le 11 in Italia).esperti tuttavia hanno sottolineato che si trattava di una stima orientativa, prolungabile se i passeggeri avessero ...

Il sommergibile Titan: ecco come è fatto Leggi Anche Titan, trovati dei detriti nella zona delle ricerche Gli Straus nel film Titanic Una versione romanzata di questa scena è stata rappresentata nel film Titanic del ...

Sottomarino Titan disperso, trovati dei detriti nella zona delle ricerche TGCOM

C'è una sola domanda che il mondo interno si sta ponendo in merito al sottomarino disperso Titan: cosa succederà quando finirà l'ossigeno Gli esperti sostengono che i livelli di CO2 all'interno ...Il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile disperso Titan ha trovato alcuni rottami ... Comunque, il ritrovamento è avvenuto nei pressi del relitto del Titanic, verso cui il sottomarino si era ...