Sottomarino disperso | il miliardario che si è ritirato pochi giorni prima di partire | «Controlli di sicurezza in stile Playstation | c' erano troppi rischi»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Alla fine non si è fidato del Titan. E ha fatto benissimo. Un amante del brivido,naturalmente, che intendeva unirsi a Hamish Harding sulscomparso (in cerca del...

, i tweet assurdi del figlio del milionario Harding: 'Pregate per noi', poi flirta con la modella OnlyFans, corsa contro il tempo. L'ossigeno finirà alle 11, ......di soccorso stanno tentando il tutto per tutto per salvare i passeggeri del sommergibile... Mentre l'imbarcazione di ricerca francese Atalante - dotata di un robotche può ...

Sottomarino disperso, il tedesco che è stato sul Titan nel 2021: «Una missione suicida, anche noi abbiamo avut ilmessaggero.it

Ancora poche ore di ossigeno disponibili per i 5 a bordo del sommergibile scomparso nell'Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di ..."È un’operazione di ricerca e soccorso, dobbiamo per forza continuare a sperare", ha spiegato ieri sera a Boston il capitano della Guardia Costiera statunitense Jamie Frederick ai giornalisti che gli ...