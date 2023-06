Sottomarino disperso | guardia costiera Usa | Il robot Victor6000 ha trovato rottami vicino al Titanic

Droga la moglie ogni notte per anni e la va stuprare da 80 uomini: 'È il mio primo amore, per me è una santa'per il Titanic, le ultime ore dei cinque a bordo: 'Scenari da incubo'...La scoperta è stata fatta da un droneequipaggiato con sonar e telecamere, lanciato ... In caso di emergenza il sommergibiledispone di una riserva di ossigeno sufficiente per 96 ...Chris Brown, amico del miliardario e avventuriero Hamish Harding che si trova a bordo del Titan -scomparso mentre si dirigeva verso il relitto del Titanic - spiega perché ha rinunciato a partecipare al tour della OceanGate Expedition cinque anni fa. In una intervista concessa all'...

Sottomarino Titan disperso, trovati dei detriti nella zona delle ricerche TGCOM

Uno dei droni sottomarini che sono stati impiegati nelle ricerche del ... Alcuni esperti intanto sono impegnati nella valutazione del ritrovamento. Il Titan è ormai disperso dalle 8 della mattina di ...Una nuova svolta arriva dalle ricerche del sottomarino Titan disperso sul fondo dell'Ocerno atlantico mentre portava cinque viaggiatori sul luogo del relitto del Titanic a oltre 3800 metri di ...