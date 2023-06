Sottomarino disperso | ecco dove si trova | ultimissime

(Di giovedì 22 giugno 2023)si: la notizia è agghiacciante – È una corsa contro il tempo. Vanno avanti senza sosta le ricerche del sommergibile Titan, diretto al relitto del Titanic, e scomparso nel nulla quattro giorni fa. Per il rimento del mezzo, e dei 5 membri dell’equipaggio, restano ormai poche ore prima che le scorte di ossigeno, secondo le stime, si esauriscano. I funzionari della Guardia Costiera americana si sono detti “fiduciosi”, considerando il coinvolgimento di risorse ed esperti, ma la sfida di localizzare e recuperare il sommergibile appare sempre più complicata. “A volte ci sinella posizione dir prendere una decisione difficile. Non siamo ancora a quel punto”, ha dichiarato il capitano Jamie Frederick, ...

Due anni fa ha pagato per vedere il relitto del Titanic sulTitan ora scomparso. Ma quel viaggio a distanza di tempo l'ha definito 'missione suicida'. Arthur Loibl, 60 anni, si è immerso sul sito del relitto dell'Atlantico nell'agosto 2021 e ...È partito il tragico conto alla rovescia delle ore di ossigeno restanti sul Titan , ilnell'Oceano Atlantico vicino al Titanic. Il sommergibile, con 5 persone a bordo, potrebbe ancora avere una ridottissima autonomia di ossigeno e le speranze di recuperare il mezzo ...LONDRA " Sono le ultime ore per salvare il Titan . La Guardia Costiera americana stima che l'ossigeno a bordo delscomparso finirà alle 7:18 del mattino di oggi, le 13:18 ora italiana. Ma nonostante i "rumori" ascoltati dal profondo dell'Atlantico, il mini sommergibile non è stato ancora trovato. La ...

Sommergibile scomparso, ultime ore di ossigeno AGI - Agenzia Italia

Due anni fa ha pagato per vedere il relitto del Titanic sul sottomarino Titan ora scomparso. Ma quel viaggio a distanza di tempo l'ha definito «missione suicida». Arthur Loibl, 60 anni, si è immerso ...Sottomarino disperso, diretta oggi 22 giugno: ricerche estese a una zona più ampia. di Mauro Evangelisti Il tempo passa inesorabile. Le speranze di salvare le cinque persone a bordo del sommergibile ...