Sottomarino disperso | corsa contro il tempo per il Titan Arriva il robot Victor 6000 per immersioni profonde

... oranel Nord Atlantico con cinque persone a bordo . Estrada ha un canale YouTube, ... si erano persi i contatti con unprivato che era in viaggio per visitare i resti del famoso ...Wendy Rush è la moglie di Stockton Rush , il Ceo e pilota di OceanGate che si trova attualmente sul sommergibile scomparso. Ma la coincidenza incredibile è che è anche la pronipote di Isidor e Ida ...Fotogallery - Ildella OceanGatevicino al Titanic tragedia in ohio Fotogallery - Usa, a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery - Incendio ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...I Simpson avevano previsto anche l'OceanGate Titan: il cartone di Groening sapeva che non era una buona idea esplorare un relitto così.