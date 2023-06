Sottomarino disperso | come sono morti i 5 passeggeri? Dall' implosione allo scontro con il Titanic | le ipotesi

... la disdetta via mail prima della scomparsa: 'Poco convinto da qualità tecnologie'Titannel buio a 4mila metri - Ex manager: 'Certificato solo per profondità di 1.300' - A bordo ...Morti i passeggeri FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoin visita al Titanic, ecco chi sono i passeggeri Il miliardario appassionato di imprese impossibili, il ..."Crediamo che l'equipaggio del nostro sommergibile sia morto". Lo afferma OceanGate in una nota, confermando la morte dei cinque passeggeri del Titan , ilda domenica. Fra i rottami trovati dal robot impegnato nelle ricerche ci sarebbero l a parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile . La Guardia costiera di Boston ...

La tragedia del sottomarino Titan, morti i 5 passeggeri | "Una catastrofica perdita di pressione" | I detriti in fondo al mare TGCOM

L’avventurieri e uomo d’affari tedesco Arthur Loibl, passeggero del sottomarino Titan due anni fa, parla di un’esperienza “kamikaze”.I cinque passeggeri del sommergibile dispersi da domenica nell'Atlantico settentrionale, vicino al relitto del Titanic, molto probabilmente sono morti nella "catastrofica implosione" di questo piccolo ...