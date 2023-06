Sottomarino disperso | Alan Estrada è lo youtuber che nel 2022 è stato sul Titan | «Ero consapevole di rischiare la vita»

...speranza di un miracolo quella per salvare le cinque persone a bordo del sommergibileal ... alla domanda su quanto tempo potrebbe volerci per portare ilin superficie una volta ...Captati di nuovo rumori, inviate altre ...IlTitanmentre stava facendo un tour tra il relitto del Titanic, secondo le stime ha finito l'ossigeno a bordo e ancora non è stato individuato dai soccorritori. A bordo del Titan, ...

Ma continuano— anzi si intensificano — le ricerche del sommergibile dato per disperso da domenica ... alla domanda su quanto tempo potrebbe volerci per portare il sottomarino in superficie una volta ...Jamie Pringle della Keele University (Gran Bretagna) e il primo esperto del Titanic Tim Matlin spiegano le condizioni ostili in cui si potrebbe trovare il sottomarino Titan disperso a 640 chilometri ...