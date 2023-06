Sottomarini a propulsione nucleare per spaventare la Cina | ecco il patto

(Di giovedì 22 giugno 2023) Se la, complice l'impegno della Russia nella guerra in Ucraina, sta pian piano assolvendo al suo intento di egemonizzare la zona dell'Indo-pacifico, ilAukus è la contromisura adottata dal fronte occidentale per evitare che ciò accada. Si tratta della storica partnership siglata a San Diego da Australia, Regno Unito e Stati Uniti e che stabilisce la cooperazione delle flotte sottomarine delle tre potenze nel pattugliamento dei due oceani: Pacifico e Atlantico. L'accordo, che era stato firmato nel mese di marzo da Joe Biden e dai due primi ministri inglese e australiano - Rishi Sunak e Anthony Albanese - ora cambierà nei dettagli, ma non nella sostanza. Di quali particolari si parla? In base a quanto riportato dal magazine InsideOver il programma iniziale, per il quale era previsto che tutti e otto i...

... ha subito una battuta d'arresto con la sigla del patto AUKUS tra Australia, Regno Unito e USA, che prevede la messa a disposizione dinucleare da parte di USA e Regno Unito ...... ha spiegato il professor Alistair, Greig, ingegnere navale esperto didell'University ...militare che ha a bordo un mezzo progettato per recuperare anche i grossi sommergibili a...Il più ottimistico è una perdita dio di comunicazione: in tal caso il sommergibile ... Ma dove batiscafi eda acque profonde sono generalmente costruiti in acciaio o titanio, ...

Il patto per arginare la Cina: ecco 8 sottomarini a propulsione nucleare Il Tempo

Diversi fattori eccezionali sono in gioco nei tentativi in atto di recuperare il sommergibile Titan e salvare i suoi cinque passeggeri. Ma la lontananza della zona, l’estrema profondità del sito e la ...Proseguono le ricerche del sottomarino Titan, letteralmente scomparso nell'Oceano Atlantico domenica 18 giugno in occasione di un'immersione organizzata per poter 'ammirare' ed esplorare i resti del T ...