Sophie Codegoni e Alessandro Basciano travolti dalle polemiche | «Vostra figlia è sfinita» Lui risponde | usate il cervello

(Di giovedì 22 giugno 2023)sono finiti nuovamente nel mirino degli hater per il loro ruolo di genitori. La coppia, recentemente, è stata duramente criticata per aver portato la...

, la vacanza in barca con la piccola Celine Blue (un mese di vita) scatena la polemica: 'Egoisti e incoscienti' Natalia Paragoni a un mese dal parto confessa: 'Ho continue crisi ..., la vacanza in barca con la piccola Celine Blue (un mese di vita) scatena la polemica: 'Egoisti e incoscienti' Natalia Paragoni a un mese dal parto confessa: 'Ho continue crisi ...Prima vacanza da mamma per la bellissimache, a Capri con il compagno Alessandro Basciano e la figlia Celine, ...

Sophie Codegoni in barca a Capri: la prima volta al mare di Celine è col completino pop Stile e Trend Fanpage

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti nuovamente nel mirino degli hater per il loro ruolo di genitori. La coppia, recentemente, è stata duramente criticata per aver portato ...Sophie Codegoni è partita con Alessandro Basciano e la piccola Celine alla volta di Capri. Ha organizzato una rilassante vacanza in barca e ha portato la bimba al mare per la prima volta: ecco l’adora ...