Sonego-Sinner | Halle Open | ultime e diretta TV

(Di giovedì 22 giugno 2023) Questa mattina alle 12 si accende in Germania il derby tutto italiano dell’ditra Lorenzoe Jannik, valido per gli ottavi di finale. Uno scontro che si preannuncia interessante e che vede favorito l’altoatesino, ma il torinese appare in grande forma ed è pronto a fare lo sgambetto all’azzurro. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, leSarà il secondo incontro ufficiale tra Lorenzoe Jannik. Il primo se lo era aggiudicato l’altoatesino a Montpellier nei quarti di finale per 6-4, 6-2. Il torinese cerca dunque il riscatto e il successo che sarebbe una sorpresa. ...

Al torneo ATP 500 di Halle è il giorno del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Si tratta del secondo incrocio in carriera tra i due nel circuito, dopo che quest'anno l'altoatesino si era imposto nei quarti di Montpellier.

Sonego-Sinner è la partita degli ottavi di finale del torneo ATP di Halle in orario oggi alle 12 con diretta TV su Supertennis