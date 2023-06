Sondaggi politici elettorali oggi 22 giugno 2023 | il giudizio complessivo degli italiani sulla figura di Berlusconi è positivo

(Di giovedì 22 giugno 2023)22– Glihanno undi Silvio, l’ex presidente del Consiglio morto all’età di 86 anni lo scorso 12: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Quorum/YouTrend per Sky TG24. Secondo la rilevazione, il 57 per centointervista esprime undi ...

A seguito degli attacchi frontali di alcuni, una parte della popolazione si è sentita ... Secondo i, è riuscito addirittura ad aumentare la sua popolarità. A dimostrarlo anche la ...Ora che il leader non c'è più il partito è a rischio sfaldamento A breve no, idanno ... ha sempre accuratamente evitato di allevarenon dico alla sua altezza, ma almeno capaci di ...Però, come avvisano gli analisti più esperti e i commentatoridella stampa americana, la ... Isono impietosi e le ultime turbolenze giudiziarie, 'martirizzando' Trump, lo hanno ...

Sondaggio, chi è l’erede politico di Berlusconi Il 20% dice Meloni, ma il 40% non lo sa Sky Tg24

Caso Mantovani. Faida contro Gelmini. Nomine di Gardini e Miccichè malviste. E Sallusti bocciato dai sondaggi. La creatura di Berlusconi in coma irreversibile.Bilancio in attivo nel 2022 e un deposito bancario pari a 2 milioni 963mila euro: ecco i conti di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni ...