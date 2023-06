Sommergibile Titan | l’ossigeno è terminato | la speranza no

(Di giovedì 22 giugno 2023) 250.000 dollari per osservare da vicino il relitto delic: è questo il costo del biglietto per il, che potrebbe costare la vita ai passeggeri che hanno intrapreso questa avventura. Delsi sono perse le tracce intorno alle 9.45 di domenica scorsa, con la Guardia Costiera statunitense che è stata allertata solo nel pomeriggio. Al momento, si stima che siano terminate le riserve di ossigeno a bordo, ma i soccorsi non si fermano nel tentativo disperato di salvare i passeggeri., rilevati rumori in profondità “Troppo tardivi i soccorsi”, è questa la denuncia sul Telegraph della famiglia del miliardario britannico Hamish Harding, tra i passeggeri a bordo del: inaccettabile il tardivo ...

...profondità in cui si teme sia sceso il. Il salvataggio alle profondità maggiore mai effettuato fu quello di due ex piloti della Marina Usa, nel settembre 1973: usavano un piccolo, ...Il robot impegnato nelle ricerche delha rinvenuto alcuni rottami. Lo riferisce la Guardia Costiera americana. Non è comunque ancora chiaro cosa siano i rottami ritrovati vicino al Titanic: le informazioni rinvenute dal ...Il robot impegnato nelle ricerche delha rinvenuto alcuni rottami. Lo riferisce la Guardia Costiera americana. Non è comunque ancora chiaro cosa siano i rottami ritrovati vicino al Titanic: le informazioni rinvenute ...

Sommergibile Titan, le 96 ore sono scadute. La Guardia costiera Usa: «Trovati rottami vicino al Titanic» Corriere della Sera

L'aumento dei livelli di anidride carbonica a bordo del sommergibile Titan potrebbe agire come un sedativo che potrebbe far «dormire» i cinque esploratori intrappolati, secondo quanto sottolineano gli ...Il robot impegnato nelle ricerche del sottomarino Titan, scomparso mentre era in immersione per raggiungere il relitto del Titanic, ha individuato alcuni rottami. A riferirlo è stata la Guardia ...