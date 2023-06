Sommergibile Titan | le ricerche continuano mentre l’ossigeno sta per finire

(Di giovedì 22 giugno 2023) È scomparso domenica scorsa e da allora è iniziato un frenetico conto alla rovescia per ritrovare il pilota e i cinque ospiti a bordo. Novantasei ore dopo, sul– il piccoloper escursioni nelle profondità marine della OceanGate – le riserve teoriche d’ossigeno sono finite, o agli sgoccioli. Aerei, veicoli subacquei a comando remoto e una nave di superficie dotata di sonar: lestanno andando avanti senza sosta da 4 giorni, su un’area che è diventata sempre più ampia e a enormi profondità. Ma del piccolo natante ancora non c’è traccia. «Dobbiamo rimanere ottimisti e fiduciosi», aveva detto mercoledì il capitano della Guardia Costiera statunitense Jamie Frederick. E così leproseguono, nonostante le difficoltà estreme delle operazioni e le flebili speranze di ritrovare ...

Parla così Tom Zaller, produttore di una mostra sul Titanic, che nel 2000 ha compiuto il viaggio verso il famoso relitto a bordo di un. In questi giorni, in pieno dramma, è stato ...L'attore " come racconta a El Pais " è stato il primo messicano a viaggiare a bordo deldella compagnia OceanGate , ora disperso nel Nord Atlantico con cinque persone a bordo . ...Il conto alla rovescia sta per fine, e " tragicamente " le speranze di salvare i cinque passeggeri deldato per disperso da domenica al largo delle coste del Canada si fanno via via più sottili. Il dottor Paolo Narcisi è anestesista - rianimatore presso il Centro Traumatologico di ...

È ormai terminato il tempo per Titan, il sommergibile scomparso domenica pomeriggio nell'Atlantico con cinque persone Vip a bordo, mentre effettuava ...