Sommergibile Titan | le 96 ore sono scadute | «Trovati rottami vicino al Titanic» Alle 21 conferenza della Guardia costiera Usa

(Di giovedì 22 giugno 2023) Gli esperti spiegano che nel momento in cui fosse ritrovato, ci vorrebbero almeno altre 4 ore per riportarlo in superficie ed aprire il portellone da fuori. Le famiglie dei cinque a bordo attendono notizie

Quando tutte le speranze di trovare ancora in vita i cinque passeggeri del mini' sono svanite arriva la notizia di un ritrovamento sul fondo dell'Oceano Atlantico , un segno, però, tutt'altro che propizio. Negli ultimi aggiornamenti la Guardia costiera ......08, sulera finito l'ossigeno, perlomeno secondo le stime delle autorità americane. La corsa contro il tempo per individuare e tentare di riportare in superficie il minisembra ......con a bordo un ufficiale sommergibilista,che ha "una conoscenza significativa della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione", per prendere parte alla ricerca dele dei ...

La notizia sarebbe stata confermata dalla Guardia costiera degli Stati Uniti su Twitter: uno dei veicoli a pilotaggio remoto impegnati nelle ricerche del sommergibile Titan, scomparso domenica 18 ...Continuo a nutrire speranze per il mio amico e il resto dell'equipaggio", ha aggiunto. Secondo le stime, le riserve di ossigeno all'interno del Titan si sono esaurite alcune ore fa, ma le ricerche ...