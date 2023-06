Sommergibile Titan | la Guardia Costiera Usa | è imploso

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il countdown per la disponibilità di ossigeno si è esaurito. Difficile immaginare ci possano essere superstiti nella spedizione

I rottami trovati delsono in linea con una "catastrofica perdita di pressione". Lo ha affermato la Guardia Costiera americana, secondo cuiè "imploso", con la conseguente morte dei 5 uomini a ...22.00 Guardia Costiera Usa: "è imploso" Il rottame della coda delritrovato "conferma una catastrofica perdita di pressione" a bordo del. Lo ha dichiarato l'ammiraglio Mauger, comandante della Guardia Costiera Usa, precisando che ora si ritiene ...Per i cinque passeggeri a bordo del, su cui domenica scorsa si erano accesi i riflettori, non c'è stato nulla da fare. Ilè imploso e l'oceano li ha inghiottiti al largo del ...

Tutti “tristemente morti” i passeggeri del Titan. A darne notizia è OceanGate, la società che gestiva il sommergibile scomparso nell’Atlantico, dopo che è stata diffusa la notizia che appartengono al ...BOSTON - Epilogo tragico per il Titan, il sommergibile che era disperso da 4 giorni al largo delle coste canadesi in prossimità del relitto del Titanic adagiato a 400 metri di profondità, Pochi minuti ...