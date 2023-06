Sommergibile disperso | la guardia costiera Usa | ricerche continuano

(Di giovedì 22 giugno 2023) LedelTitannell'Oceano Atlantico continueranno finché ci sarà speranza di sopravvivenza per le cinque persone a bordo; lo ha detto ladegli Stati Uniti che sta setacciando un'area di circa 7600 miglia. Ilpartito dalla nave canadese Polar Prince cercava di raggiungere il relitto del Titanic a 4 chilometri di profondità; i contatti sono stati persi domenica sera.Il contrammiraglio John W. Mauger dellastatunitense conferma che un aereo di soccorso equipaggiato di sonar ha percepito un rumore nell'acqua. Non ne conosciamo l'origine ha detto ma lo abbiamo condiviso con gli esperti della Marina e abbiamo spostato nell'area alcuni mezzi di soccorso. Mauger ricorda però che si ...

Alcuni rumori riaccendono le speranze nelle ricerche sempre più affannose deldomenica dopo l'immersione verso il relitto del Titanic . Diminuiscono però sempre di più le ore di ossigeno a disposizione dei cinque passeggeri, mentre crescono le polemiche ...I soccorsi hanno rilevato nuovi rumori ma non si sa ancora cosa siano: si pensa che il mezzo abbia meno di 20 ore di autonomia di ...David Pogue è un giornalista esperto di tecnologia e corrispondente di CBS, e nel 2022 è andato a visitare i relitti del Titanic a bordo di Titan di OceanGate, ilnell'Oceano Atlantico con a bordo cinque persone. Sottomarino, dove si trova Le quattro ipotesi: agganciato al Titanic oppure in superficie (ma con l'impossibilità di ...

Sottomarino disperso, dove si trova Le quattro ipotesi: agganciato al Titanic oppure in superficie (ma con l' ilmessaggero.it

Non è un film horror, ma la terribile storia di cinque uomini intrappolati in un sommergibile di poco più di sei metri con un solo finestrino e senza posti a sedere. Chi sono i dispersi: il ...Un sottomarino turistico usato per esplorare il relitto del Titanic è scomparso e pare che il mezzo venisse operato con un controller wireless.