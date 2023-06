Sollevamento pesi | i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Prix a Cuba | tre azzurri in zona qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Prosegue la lunga marcia di avvicinamento ai Giochidi Parigi 2024 anche per il, che ha archiviato nelle ultime settimane ben quattro rassegne continentali e la prima tappa stagionale del. Risultati che hanno portato inevitabilmente delle novità nei varidia cinque cerchi, in attesa del Mondiale di Riyadh a settembre. Ricordiamo le nuove categorie di peso olimpiche: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo di(il 28 aprile 2024) verranno distribuiti 10 pass per categoria in base alglobale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ottenuta ...