So chi ama Cristina Scuccia | dall' Isola dei Famosi una gola profonda rivela tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Emergono nuovi dettagli sulla love story misteriosa di. A raccontarli ci pensa Marco Mazzoli, trionfatore indiscusso de L'dei2023. Lo speaker radiofonico si sofferma sull'ex suora e spiega: "Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l'ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza". Ma il convento non è stato la sua sola gabbia. "Poi all'aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei". Sulla sua esperienza in Honduras in molti hanno avanzato dubbi. In particolare i telespettatori di Canale 5 si sono chiesti se l'ex naufrago abbia attuato qualche strategia. ...