Smart working arriva la proroga anche per i dipendenti pubblici | nuova scadenza al 30 settembre

Prorogato il regime dianche per i dipendenti pubblici . Dopo i problemi di copertura riscontrati durante la discussione in Senato sugli emendamenti al DDL di conversione del decreto lavoro , nella seduta del ...La buona notizia è che arriva la miniproroga del diritto alloanche per i lavoratori fragili della Pubblica Amministrazione: il governo ha trovato le coperture fino al 30 settembre. "...PA,per i fragili fino al 30 settembre Presentato nella data simbolo del primo maggio , il decreto lavoro - che doveva essere - ha rischiato però di impantanarsi in Senato con un ko delle ...

Statali, smart working fino al 30 settembre per i fragili: ecco l'elenco delle patologie ilmessaggero.it

(Teleborsa) - Presentato nella data simbolo del primo maggio, il decreto lavoro - che doveva essere - ha rischiato però di impantanarsi in Senato con un ko delle forze di maggioranza in commissione Bi ...Raggiunta l’intesa con i sindacati. Rebernik: "Un’azienda sempre più agile attenta alle esigenze delle persone" ...