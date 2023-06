Smantellato impianto abusivo di mitili in Mar Piccolo – VIDEO

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Continua senza sosta l’attività sinergica delle Forze di Polizia nel contrasto di ogni forma d’illegalità in ambito portuale e demaniale marittimo, con particolare attenzione ai fenomeni di sfruttamentodegli specchi acquei ai fini del prelievo e della produzione illeciti di risorse ittiche. Nella giornata del 20 giugno 2023, la Guardia costiera di Taranto, unitamente al personale del Commissariato di Polizia “Borgo” ed in collaborazione con l’ASL Taranto, hauna serie di impianti abusivi di allevamento di(cozze) posizionati illegalmente tra le banchine adibite all’ormeggio dei pescherecci in Via Garibaldi, nel 1° Seno del Mar. Tali impianti, oltre ad essere sprovvisti di qualsivoglia titolo autorizzativo demaniale marittimo e ambientale, ...

Taranto: Smantellato impianto abusivo mitili in Mar Piccolo Antenna Sud

