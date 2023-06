SKY | Federico Chiesa-Napoli | ecco la situazione Koopmeiners incerto | si guarda a nuovi Kvaratskhelia

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilpiomba su, tutto è pronto per un’estate calda per il calciomercato, piace. Si cercanotalenti come. CALCIOMERCATO. L’estate è appena iniziata e con essa il mercato del calcio entra nel vivo. Il, con l’annuncio del nuovo allenatore Rudi Garcia, è pronto a fare mosse importanti, ma senza spese folli. Questo è il punto chiave delle possibili mosse del club azzurro secondo le recenti dichiarazioni di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.: la verità sulla trattativa Rumors e indiscrezioni riguardo l’interesse delper, attaccante della ...