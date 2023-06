Sinner-Sonego oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Halle 2023

(Di giovedì 22 giugno 2023) Jannikse la vedrà contro Lorenzonel derby tutto italiano di ottavi di finale all’ATP 500 di(Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Tutti e due hanno esordito con una vittoria in tre parziali. L’altoatesino ha prevalso nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Il torinese, invece, è riuscito ad arginare il tennis pesante del lucky loser russo Aslan Karatsev. Sarà il numero nove del ranking mondiale a partire ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, inoltre, si è portato a casa l’unico scontro diretto andato in scena lo scorso febbraio sul cemento indoor di Montpellier (Francia). In quell’occasione si trattava di un quarto di finale eriuscì ad imporsi senza troppi patemi in due set. La sensazione ...

Ad Halle, giovedì 22 giugno derby azzurro traalle ore 12 Derby azzurro tanto atteso giovedì al Terra Wortmann Open di Halle. Jannike Lorenzosi affronteranno per un posto nei quarti di finale in quello che sarà il ...è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Halle: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Nel 'regno' che fu di Roger Federer assisteremo ad un altro ...Al torneo ATP 500 di Halle è il giorno del derby azzurro tra Jannike Lorenzo. Si tratta del secondo incrocio in carriera tra i due nel circuito, dopo che quest'anno l'altoatesino si era imposto nei quarti di Montpellier. Sarà una sfida interessante ...

Sinner-Sonego pronostico, Atp Halle: Over 22.5 a 1.85 La Gazzetta dello Sport

Derby azzurro tanto atteso giovedì al Terra Wortmann Open di Halle. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno per un posto nei quarti di finale in quello che sarà il loro secondo scontro diretto ...Questa mattina alle 12 si accende in Germania il derby tutto italiano dell’Open di Halle tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, valido per gli ottavi di finale. Uno scontro che si preannuncia ...