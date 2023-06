Sinner-Sonego in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Halle 2023

(Di giovedì 22 giugno 2023) Janniksfiderà Lorenzonel secondo turno dell’ATP 500 di, in programma dal 19 al 25 giugno. Nel ricco appuntamento sull’erba tedesca avremo un azzurro nei quarti di finale, questo è certo. Siachenon hanno deluso all’esordio, riuscendo ad imporsi in tre set, rispettivamente su Gasquet e Karatsev. Un match che, seguendo la classifica e le potenzialità, vedrà senza dubbio favorito l’altoatesino, ma “Sonny” ha dimostrato in questi anni di trovarsi perfettamente a suo agio sull’erba e proverà a rendere la vita complicata all’amico e connazionale. C’è un precedente, giocato pochi mesi fa a Montpellier e vinto dain maniera piuttosto netta con lo score di 6-4 6-2. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Ecco l'aggiornamento del ranking ATPLIVE 1) NOVAK DJOKOVIC - 7595 punti 2) CARLOS ALCARAZ - 7175 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 5845 punti Vai alla FotogalleryIn palio i quarti di finale sull'erba dell' Atp 500 di Halle . Il n. 9 al mondo Janniksfida il n. 39 Lorenzoin un derby tutto italiano. L'altoatesino è reduce dalla vittoria in tre set contro il francese Richard Gasquet , mentre il torinese ha superato ai sedicesimi il ...Ad Halle, giovedì 22 giugno derby azzurro traalle ore 12 Derby azzurro tanto atteso giovedì al Terra Wortmann Open di Halle. Jannike Lorenzosi affronteranno per un posto nei quarti di finale in quello che sarà il ...

Diretta Atp Halle: segui Sonego-Sinner LIVE Corriere dello Sport

Derby azzurro al secondo turno del torneo 500 sull'erba tedesca: il piemontese sfida l'altoatesino nel match che vale l'approdo ai quarti di finale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...