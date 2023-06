Sinner contro Sonego ad Halle | derby dall’esito incerto sull’erba tricolore

Nessun problema per Sascha ZverevShapovalov. Jarry sorprende Tsitsipas. Il resoconto del mercoledì in attesa del derby azzurro tra Jannike Lorenzo Sonego dal nostro inviato Al Terra ...Rublev sfiderà poi Hanfmann, mentre Hurkacz dovrà vederselaGriekspoor. OWL ARENA Ore 12:00 - Sonego vs (4)a seguire - Bublik vs Struff a seguire - (3) Rublev vs Hanfmann Non prima ...Si è trattata della settima vittoria ai Championships per il campione serbo, vicino all'eliminazione ai quarti di finaleJannik. L'azzurro conduceva 2 set a zero (7 - 5 6 - 2) prima ...

Sinner o vince o impara, la cura per uscire dalla crisi: Cerco di ... Sport Fanpage

Sonego-Sinner è la partita degli ottavi di finale del torneo ATP di Halle in orario oggi alle 12 con diretta TV su Supertennis ...Oggi, giovedì 22 giugno (ore 12.00 in tv su SuperTennis), Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno negli ottavi di finale dell'ATP500 di Halle (Germania). Sull'erba tedesca ci si giocherà l'acc ...