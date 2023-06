Silvio Berlusconi | niente minuto di silenzio a Verona | il Consiglio comunale boccia la richiesta Fi | ' Pagina vergognosa'

Polemiche a Verona per la richiesta di un minuto di silenzio per la morte diche è stata bocciata dal consiglio comunale. Durante lo svolgimento dei lavori, il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio per la ...Giorgia Soleri, nelle scorse ore, è finita al centro di una polemica che si è scatenata sui social dopo la morte di. Alcuni, quando sono venuti a sapere ...lo conosceva bene 'Una grande amicizia: sentirò la mancanza della telefonata che mi ... io volevo farlo ridere, ma lui non poteva: 'Porca puttena, che ti hanno fatto Altro che corpo ...

Berlusconi, l'eredità: slitta a luglio l'apertura del testamento. Il patrimonio Fininvest diviso tra i 5 figli ilmattino.it

Polemiche a Verona per la richiesta di un minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi che è stata bocciata dal consiglio comunale. Durante lo svolgimento ...Dopo la morte di Silvio Berlusconi ci si interroga su diversi nodi politici: in primis il futuro di Forza Italia. Ma anche il futuro politico di Marta Fascina: cosa ne… Leggi ...