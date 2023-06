Sicilia | trovato pacco sospetto sotto casa di Schifani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Palermo, 22 giu. (Adnkronos) -unl'abitazione del Presidente della Regionena, Renato. A lanciare l'allarme sono stati gli uomini della scorta del Governatore, di ritorno dai funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi, la scorsa settimana. Ma la notizia si è appresa solo oggi. Sul posto, come apprende l'Adnkronos, si sono recati gli agenti della Polizia Scientifica e gli artificieri che hanno fatto brillare il, totalmente sigillato con lo scotch da imballaggio. Un lavoro manuale fatto con perizia. All'interno c'erano decine di bottiglie di plastica schiacciate e poi imballate con lo scotch, "come se qualcuno volesse farlo sembrare unbomba", dice chi lo ha visto. Gli inquirenti sono al lavoro per ...