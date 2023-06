“Siamo tribolati ma non distrutti” | nel dramma della difficoltà | un grande esempio di fede salda

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono sempre più in, ma nonostante tutto, non si abbattono e non si arrendono, confidando sempre nella mano del Signore. Un sacerdote francescano racconta, in un’intervista cosa significhi vivere in una regione controllata dagli jihadisti. La paura, l’angoscia, le chiese distrutte, ma unache non crolla. Padre Hanna Jallouf, in un’intervista, racconta, nello L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Come direbbe san Paolo,ma non schiacciati;sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la ...Quando, è per la vostra consolazione e salvezza; quandoconfortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi ...Come direbbe san Paolo,ma non schiacciati;sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la ...