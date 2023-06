(Di giovedì 22 giugno 2023)oggi pomeriggio nelle acque del lago di Endine, nei pressi di Spinone: undi 16si èto perile non è più riemerso. Immediato l'allarme, lanciato dagliche ...

... nei pressi di Spinone: un ragazzo di 16 anni si è tuffatofare il bagno e non è più riemerso. Immediato l'allarme, lanciato dagli amici che erano con lui. Sie salva due ragazzini: 35enne ...Sifare il bagno, morto un ragazzo di 16 anni: il dramma sotto gli occhi degli amici Operaio di 25 anni schiacciato da una trave di 11 tonnellate muore dopo sei giorni di agonia Incidente ...Secondo quanto riportato da TeleBoario si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni che viveva in una comunitàminori nel cremonese. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: sul posto i ...

Si tuffa per fare il bagno, morto un ragazzo di 16 anni: il dramma sotto gli occhi degli amici leggo.it

Il ragazzo assieme ad una cooperativa cremonese si era recato al lago d’Endine, vicino a Spinone, per una gita. Dopo aver pranzato si è tuffato nello specchio d’acqua senza però riemergere. I soccorsi ...Il bilancio è di un morto e tre feriti: la vittima è una ragazzina di 16 anni, di origini non umbre. Si tuffa per fare il bagno, morto un ragazzo di 16 anni: il dramma sotto gli occhi degli amici ...