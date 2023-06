Si tuffa nel lago | riemerge il cadavere | muore adolescente

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un ragazzo è morto oggi giovedì 22 giugno nelle acque deld'Endine, in provincia di Bergamo. Il 17enne si erato nel, nel territorio di Spinone al, e non è più riemerso. Il suo corpo è stato recuperato senza vita intorno alle 14 dai vigili del fuoco Nautici di Bergamo...

Secondo quanto riportato da TeleBoario si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni che viveva in una comunità per minoricremonese. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: sul posto i ...

Spinone, ragazzo si tuffa nel lago e non riemerge: trovato morto Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Al mattino i ragazzi avevano raggiunto la spiaggia di Spinone e poi vi avevano fatto ritorno anche nel pomeriggio. Il 17enne anni è sparito improvvisamente dopo un tuffo ed è stato ripescato senza ...