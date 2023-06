Serie B | Balata | 'Preoccupazioni per le dimissioni nel cda della Reggina'

Le dimissioni del cda della Reggina hanno suscitato grande preoccupazione nella LegaB e nel presidente Mauro. ' La Lega B ribadisce come fin da subito abbia evidenziato presso gli organi competenti la difficile armonizzazione di alcune disposizioni sulla crisi di ...La LegaB e il suo presidente, Mauro, esprimono la loro "preoccupazione" per le notizie diffuse dalla Reggina 1914 sulle dimissioni del Cda. La Lega B ribadisce come fin da subito abbia ...La società calabrese ha annunciato ieri le dimissioni del CdA MILANO - La LegaB, "nella persona del presidente Mauroesprime la propria preoccupazione per le notizie diffuse dalla Reggina 1914 sulle dimissioni del Cda". È quanto si legge in una nota diffusa dalla ...

SERIE B, BALATA: "PREOCCUPAZIONE PER DIMISSIONI CDA REGGINA" - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Lega serie B e il suo presidente, Mauro Balata, esprimono la loro 'preoccupazione' per le notizie diffuse dalla ...La società calabrese ha annunciato ieri le dimissioni del CdA MILANO (ITALPRESS) - La Lega Serie B, 'nella persona del presidente Mauro ...