Sequestro di prodotti ortofrutticoli nel salernitano | l’intervento dei Nas FOTO

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno, in collaborazione con i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani, hanno controllato gli stand del mercato ortofrutticolo di Pagani e sottoposto acirca 3,2 tonnellate dirisultati “non conformi” alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare elevando sanzioni per un importo complessivo pari a 9mila euro. Tre le diffide per la risoluzione di carenze igienico-sanitarie a vario titolo rilevate ed effettuati campionamenti per la ricerca di eventuali residui difitosanitari (anche denominati antiparassiti o pesticidi), allo scopo di garantire la sicurezza alimentare ed assicurare un elevato ...

