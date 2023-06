Senza Var né Goal line technology all’Europeo Under 21 | bufera su Italia-Francia | rigore negato e gol fantasma per gli azzurrini

(Di giovedì 22 giugno 2023) Partenza da dimenticare per l’21 agli Europei, con glidi Paolo Nicolato battuti 2-1 dalladopo una partita funestata da almeno due episodi incredibilmente non visti dall’arbitro. Francesi in vantaggio al 22? con Arnaud Kalimuendo, poi arriva il pareggio azzurro al 36? con Pellegri di testa e infine il gol della vittoria dei transalpini con Bradley Barcola, complice un errore difensivo dell’. MaVar e, assenti negli stadi datati di Romania e Georgia che ospitano gli Europei, tutto era affidato all’arbitro e i suoi assistenti, che in un paio di situazioni devono essersi distratti. All’inizio della ripresa, all’è statoun ...

Europei Under 21 senza VAR: l'Italia recrimina per tre casi da moviola - Sportmediaset Sport Mediaset

"Faccio fatica a parlare della partita oggi. Come sapete non è mia consuetudine lamentarmi e non lo farò nemmeno questa volta. Però ho avuto l'impressione che gli episodi abbiano inciso parecchio". (A ...I meno giovani ricorderanno Byron Moreno con terrore: l'ecuadoregno che arbitrò a senso unico l'ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2002 tra Italia e Corea del Sud. Dopo una serie di decisioni sco ...