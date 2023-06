Sei Sorelle | spoiler 22 giugno | Don Ricardo è furibondo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 giugno 2023) Oggi, giovedì 222023, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Sei. La soap di origine iberica sta appassionando una discreta cornice di pubblico nella fascia del daytime. Le anticipazioni fanno sapere che i riflettori saranno puntati principalmente su le Silva. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più al riguardo. Sei, anticipazioni 22Nella puntata di Sei, che andrà in onda giovedì 222023, i tanti telespettatori di Rai 1 vedranno l’attenzione focalizzarsi principalmente su le Silva. Leinizialmente decisero di non confidarsi con nessuno riguardo alla tragica dipartita di Don Fernando, poiché qualora si sarebbe venuto a sapere avrebbero perduto ogni cosa, a partire dalla loro fabbrica di famiglia. Hanno ...