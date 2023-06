“Se n’è andato” Grave lutto per Fabri Fibra | il cantante chiuso nel suo silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023)per il, l’annuncio arriva dal fratello Nesli sui social. Un rapporto, il loro, interrotto nel 2008 per un motivo non meglio chiarito Nesli ha fatto intendere che dietro questa lite ci sia di mezzo il lavoro e il modo di vedere le cose completamente diverso.invece in un’intervista ha affermato come: “Nesli mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale”. >“Non ti azzardare”. Oggi è un altro giorno, lite in studio con l’ospite: cala il gelo E ancora: “Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita”. Una verità quindi grigia, di certo c’è che divergenze personali e tensioni ...