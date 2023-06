Se l’America smarrisce i suoi principi | Dem e Gop irriconoscibili

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 giugno 2023) “It’s Morning again in America”, diceva il celebre spot pubblicitario per la rielezione di Ronald Reagan nel 1984. Il messaggio contenuto in quel meraviglioso cortometraggio era quello di un’America sognante, ottimista e libera, capace di essere modello per il mondo, dopo i turbolenti anni del Vietnam e del Watergate. A quasi 40 anni da quella campagna elettorale, quella visione liberale è in serio pericolo. Le sfide in seno al sistema economico e le pericolose derive culturali stanno consegnando al mondo l’immagine di un’America i cuifondanti vengono messi a dura prova. “The land of the free” è oggi ostaggio della forza centripeta che la sta dilaniando dall’interno. Le fratture interne Dal 2000 ad oggi è cambiato molto, inutile negarlo. La nascita di Internet, il 2001, la War on Terror, la crisi globale del 2008, le follie progressiste, il ...