(Di giovedì 22 giugno 2023) Le prossime quattro settimane saranno un periodo ideale per creare le tue personali festività. Ti consiglio d’inventare almeno quattro nuove feste, giubilei, anniversari e scuse per fare bisboccia. Possono essere bizzarre e modeste, come... Leggi

Caro, in campo amoroso ti aspetta una fase di grande passione, la tua energia è al top. Attenzione però alla salute e alle finanze: potrebbero esserci delle sorprese. Sagittario ...: c'è nervosismo nell'aria e agitazione nei sentimenti. Grande intolleranza verso il lavoro. Domani non devono decidere sull'amore in maniera troppo affrettata. Paolo Fox, previsioni amore -...Leone Ricchezza: Nell'ultimo periodo siete stati distanti. Non trascurare il tuo lavoro. Paga più interessi per evitare reclami. Oroscopo di oggi: la cosa più importante è che agisci in modo ...

L'oroscopo di oggi 22 giugno 2023: Scorpione e Acquario nervosissimi Fanpage.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Le tue abilità sociali saranno fondamentali per costruire nuove relazioni significative. Ciao, Scorpione! Questa settimana potrebbe portarti alti e bassi in diverse aree della tua vita. La tua energia ...