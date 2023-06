Scontri ultras Napoli-Varese | diffide per tutti

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 22 giugno 2023) È finita con 49 provvedimenti Daspo, emessi dal questore, la “guerra” tradele i tifosi del. Il casus belli i festeggiamenti dei partenopei il 4 maggio scorso per lo scudetto conquistato dagli azzurri. Opposte fazioni che si sono scontrate anche il 14 maggio, in una sorta di vendetta. Tra le due tifoserie non corre sicuramente buon sangue. Soprattutto dopo la morte di “Dede” Daniele Belardineli, leader della curva di, ucciso investito durante glitra Inter e. Ilinfatti da tempo è gemellato con i nerazzurri. La sera del 4 maggio ci furono deglidurante la festa napoletana in terra lombarda. Vennero danneggiate auto e si registrarono aggressioni. 24 tifosi vennero denunciati, con relativi ...