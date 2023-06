Schlein recidiva | oggi vede Conte in Molise ma si sbriga a precisare | niente abbracci | solo un caffé

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Stavoltacomizio, né ci sarà la “foto di Campobasso” dei due insieme su un palco:un caffè in, si affretta aElly, ancora sotto schiaffo della reazione dell’establishment del Pd dopo istatie baci al leader grillino al corteo del M5S. «Sarò a Termoli verso le 19,30. Mi sentirò anche con, sosteniamo lo stesso candidato, per capire se e come ci sarà la possibilità di incrociarci», ha detto ieri la numero uno de Nazareno, mettendo le mani avanti per non cadere indietro. Intanto il leader pentastellato stuzzica la segretaria sotto tiro degli eletti dopo la manifestazione di sabato: insiste a spingere il Pd verso il grillismo… Pd, latesse tela:...