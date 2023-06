(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - “Oggi la salute, in Italia, va ridisegnata completamente a 360 gradi, bisogna far sì che i pronto soccorso siano decongestionati, che gli ospedali abbiano un numero di letti adeguato, che finalmente ci sia la medicina del territorio, che ci sia la telemedicina...

'Da quando sono ministro - ha aggiunto- dico sempre che la nostra sanità è a luci ed ... Rispondendo a una domanda della stampa in merito alle conseguenze dell'differenziata, il ......la propria " completa contrarietà all'differenziata ", perché - ha sostenuto - " già vediamo i disastri di avere tante sanità regionali ". In riferimento all'incontro con, poi, ...... contro l'differenziata: già vediamo i disastri di avere tante sanità regionali". Da parte suafa sapere: "Non abbiamo nessun interesse e nessuna voglia di definanziare la sanità ...

Schillaci, 'autonomia differenziata già esiste, settore va ridisegnato' Costruire Salute

Nel mese di maggio 2023 si è svolto un ciclo di audizioni sul testo del disegno di legge sull’autonomia differenziata, audizioni a cui ha partecipato anche OMaR ...Quasi due ore di riunione, da cui i presidenti delle Regioni sono usciti soddisfatti: “È andata molto bene, ci riaggiorneremo con un tavolo ristretto”, ha fatto sapere il presidente della Conferenza d ...