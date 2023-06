‘Scappatelle estive’ | il sondaggio | il 55% degli intervistati ha tradito almeno una volta proprio nel corso di un viaggio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 giugno 2023) Puntualmente, insieme al repentino rialzo delle temperature climatiche, di contro, per molti italiani segue un altrettanto aumento… di testosterone. Complice la leggerezza dell’atmosfera estiva, le serate allegre, fatto sta che – dopo un’invernata consumata tra ufficio-casa-calcetto (o Padel), il desiderio della ‘scappatella’ si riaffaccia prepotentemente. Un costume comune, come confermato dall’ennesimocondotto da Incontri-ExtraConiugali.com (gettonatissimo sito riservato agli incontri extraconiugali in Italia) il quale, in modalità Computer Assisted Telephone Interviewin, ha speso gran parte delle giornate di giugno intervistando ben 4 mila persone maggiorenni (composto per il 50% da uomini, e l’altra metà da donne), rappresentative della popolazione italiana nelle diverse regioni, registrando un livello di ‘confidenza del 99,9%’, con un margine di ...