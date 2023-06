Scalera incontra la dirigente dell’I C “G Galilei” | “Non possiamo far pesare tutto sul sistema scolastico”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Dopo il gemellaggio avvenuto a Taranto presso il Molo Sant’Eligio tra i ragazzi.C. “G.” e l’I.C. “D’Este” di Sant’Agata sul Santerno, per la solidarietà, l’accoglienza e la vicinanza al popolo emiliano-romagnolo. In questi giorni ho avuto il piacere dire lascolastica I.C. “”, Antonietta Iossa. Durante l’incontro- commenta- lami ha spiegato che è stato un anno difficile, il primo anno della vera ripresa dopo la pandemia. Il rientro per i ragazzi non è stato facile. Molti studenti hanno dimostrato di essersi disabituati alle regole scolastiche e non solo, sopratperché la scuola vive in un contesto socio-culturale non proprio facile, in due quartieri ...