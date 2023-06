Scaduto il tempo per il sommergibile scomparso nei pressi del Relitto del Titanic

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’ossigeno dovrebbe essere finito già da qualche ora, pertanto le speranze di ritrovare vive le persone nelneideldeloramai sono nulle. Seppur raddoppiati gli sforzi ed i mezzi di ricerca e soccorso, nonostante l’aver udito negli ultimi giorni alcuni suoni provenienti dall’abisso, delin “visita” aldele delle 5 persone a bordo, al momento in cui scriviamo questo articolo (22 giugno ore 14.30) non c’è ancora traccia. Purtroppo le riserve di ossigeno sono esaurite e solo un miracolo potrebbe consentire ai soccorritori di trovare vivo qualcuno dal fondo dell’oceano. I percorsi di ricerca sottomarina del...

