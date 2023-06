Scaduto il tempo per il sommergibile scomparso nei pressi del Relitto del Titanic

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’ossigeno dovrebbe essere finito già da qualche ora, pertanto le speranze di ritrovare vive le persone nelneideldeloramai sono nulle. Seppur raddoppiati gli sforzi ed i mezzi di ricerca e soccorso, nonostante l’aver udito negli ultimi giorni alcuni suoni provenienti dall’abisso, delin “visita” aldele delle 5 persone a bordo, al momento in cui scriviamo questo articolo (22 giugno ore 14.30) non c’è ancora traccia. Purtroppo le riserve di ossigeno sono esaurite e solo un miracolo potrebbe consentire ai soccorritori di trovare vivo qualcuno dal fondo dell’oceano. I percorsi di ricerca sottomarina del...

Ma l'ex ufficiale della Royal Navy, Chris Parry, ha dichiarato: 'Temo che ilsia, non credo ci sia alcuna prospettiva di tirare fuori quelle persone vive'.Per il Titan èil. Anche se il sottomarino Titan non fosse imploso, come suggeriscono i detriti ritrovati nelle ultime ore, per i suoi passeggeri l'ossigeno sarebbe ormai finito. Il ...: solo un miracolo può salvare i cinque a bordo del Titan, il sommergibile scomparso domenica scorsa all'inizio di una missione nell'Oceano Atlantico per raggiungere ili relitto del ...

Anche Londra manda rinforzi per la ricerca del sommergibile sparito ... Agenzia ANSA

La neuroscienziata spiega cosa succede quando i corpo rimane senza aria. Per il Titan è scaduto il tempo Anche se il sottomarino Titan non fosse imploso, come suggeriscono i detriti ritrovati nelle ...Abbiamo bisogno di un miracolo, ma i miracoli accadono». Ma l'ex ufficiale della Royal Navy, Chris Parry, ha dichiarato: «Temo che il tempo sia scaduto, non credo ci sia alcuna prospettiva di tirare ...