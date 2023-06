Sassuolo | idea Soulé per Frattesi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilgradirebbe Matias Soulè come parziale contropartita tecnica perdalla J...

L'incasso, tra l'altro, permetterebbe di chiudere l'operazione Frattesi col, mica pizza e ... Con la suadi calcio ha messo tutti i giocatori a livello e ha aumentato di molto il valore ...... di avere un'di che ragazzi siano. Bisogna curare tutti gli aspetti e non lasciare nulla di intentato.' #Carnevali, Ad #, su #Frattesi: 'Stiamo trattando con più squadre, la trattativa ...... da reinvestire parzialmente nel giocatore rivelazione del. Gagliardini out, Asllani ... Per completare il pacchetto punte, un'stuzzicante ventilata mesi fa e che potrebbe concretizzarsi ...

Juve, Soulé via Se parte Berardi il Sassuolo ci prova La Gazzetta dello Sport

L'ad neroverde fa il punto sulle offerte per il giovane talento della Nazionale: "Abbiamo fatto tanti incontri, sarà ancora lunga. I giovani ...Le parole di Carnevali sul possibile approdo di Frattesi alla Juventus e l'eventuale inserimento nell'affare di contropartite tecniche gradite ai neroverdi ...