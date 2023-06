Sarno | aggredito sindaco Peppe Canfora | piena solidarietà per il primo cittadino

(Di giovedì 22 giugno 2023) “In qualita’ die di Coordinatore Anci di Salerno ese rinnovata stima e amicizia adiquesta mattina nella sua città da un energumeno incivile che fortunatamente, anche per l’intervento di alcuni presenti, non e’ andato oltre uno spintonamento.è uncompetente, serio, disponibile, sensibile, democratico. L’insano gesto, sono certo, non scalfira’ e non fara’ indietreggiare di un millimetro l’amico/collega. Anci chiede con forza alle autorità preposte di mettere fine alle continue aggressioni e intimidazioni contro gli amministratori locali, impegnati a fare il loro dovere e a far rispettare con puntualità e trasparenza le regole della ...

. Prima le minacce, poi le offese verbali e infine gli spintoni: il sindaco di, Giuseppe Canfora, è statoin strada nella sua città. L'episodio è avvenuto a poca distanza dal municipio, poco prima che il sindaco entrasse a palazzo di città. Sono stati alcuni ...Momenti di tensione, questa mattina, in Piazza Municipio a, dove un uomo di 64 anni hasia verbalmente sia fisicamente il sindaco Giuseppe Canfora dopo avergli chiesto dei soldi. Le indagini Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato ...Sono in corso le indagini aper risalire all'identità della persona che hail sindaco Giuseppe Canfora. E' accaduto questa mattina, in piazza IV Novembre, sotto la casa comunale della città. Il sindaco Canfora, ...

Sarno, aggredito il sindaco Giuseppe Canfora - Cronaca la Città di Salerno

Il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora è stato aggredito in pieno centro questa mattina. Il primo cittadino, come riporta La Città, è stato avvicinato da un 64enne che gli ha chiesto dei soldi. Al ...Aggredito in pieno centro Giuseppe Canfora sindaco di Sarno. Il primo cittadino è stato avvicinato da un 64enne che gli ha chiesto dei soldi. Al rifiuto del sindaco è scattata l’aggressione prima ...