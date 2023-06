Salute | Klee Amylyx | Obiettivo | rendere accessibile il farmaco che rallenta Sla

Io e Joshua Cohen - racconta- abbiamo fondato Amylyx, circa dieci anni fa perché sentivamo la necessità di migliorare i trattamenti per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e la Sla. ...Così Justin, Co - Founder e Co - Ceo di Amylyx Pharmaceuticals, a margine dell'incontro istituzionale a Roma (Palazzo Ferrajoli), in occasione della Giornata mondiale della lotta alla Sla. "Il ...Io e Joshua Cohen - racconta- abbiamo fondato Amylyx, circa dieci anni fa perché sentivamo la necessità di migliorare i trattamenti per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e la Sla. ...

Salute, Klee (Amylyx): 'Sostenere comunità Sla non solo in Giornata ... Tiscali Notizie

(Adnkronos Salute) – “Il nostro primo studio clinico ha dimostrato ... ma siamo davvero entusiasti dei progressi fatti finora”. Lo ha detto Justin Klee, Co-Founder e Co-Ceo di Amylyx Pharmaceuticals, ...Fortunatamente, la nostra idea si è rivelata vincente”. Così Justin Klee, Co-Founder e Co-Ceo di Amylyx Pharmaceuticals, a margine dell’incontro istituzionale a Roma (Palazzo Ferrajoli), in occasione ...