Salerno | in arrivo al Porto 172 migranti salvati in mare

(Di giovedì 22 giugno 2023)è pronta ad accogliere 172: 81 uomini, 15 donne, 55 minori non accompagnati, 4 bambini tra i 3 ei 10 anni e 2 neonati tra 0 e 2 anni. I– come riportanotizie – sono tutti subsahariani che probabilmente hanno lasciato la Tunisia e originari principalmente di Guinea, Burkina Faso, Mali, Senegal e Gambia. Lo scalo salernitano è stato assegnato come “sicuro” alla nave di soccorso della Ong Salvamento Marítimo Humanitario. Segui ZON.IT su Google News.

7 giorni ancora all'su Rai2 in prime time di Non sono una Signora , dal 29 giugno in onda per 5 settimane. Ogni ... composta da Cristina D'Avena e Sabrina, Mara Maionchi e Filippo Magnini.La Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a due anni di reclusione per l'attuale sindaco di Sarno ed ex presidente della Provincia diGiuseppe Canfora (Pd). Un anno e 4 mesi, .... Tegola sulle vacanze a: con spiagge e lidi finalmente affollati con l'del caldo dopo settimane di meteo incerto, scatta il divieto di balneazione. Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l'ordinanza che prevede ...

Salerno Container Terminal segna un nuovo record con l’arrivo della portacontainer Koi shippingitaly.it

Salerno è pronta ad accogliere 172 migranti: 81 uomini, 15 donne, 55 minori non accompagnati, 4 bambini tra i 3 ei 10 anni e 2 neonati tra 0 e 2 anni. I ...Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 giugno, è stato avvistato sul Litorale di Battipaglia, nello specchio di mare che bagna la spiaggia del lido ...