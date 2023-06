Sagre ed eventi in Campania dal 23 al 25 giugno | tutti gli appuntamenti

Non mancheranno altre attrazioni edper rendere sempre ricca e varia la programmazione della festa in onore dei Santi Pietro e Paolo. Il commento del presidente della Famija Desaneisa Il ...... grigliata di carne, panini, piadine, panino da 1kg! E come ogni anno avremo la birra senza glutine Bar presenti: La loggia del Ce Barcollo Latte & Rum In vino Veritas Trandy Bar Programma...eddel weekend: i migliori appuntamenti in ...

Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 22 al 25 ... Napoli da Vivere

Non bastano più folla e piatti tipici, si cerca l’arte dei cuochi griffati. D’altra parte le sagre sono un grande business nella nostra regione che secondo le ...Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, il food&drink, la famiglia, i festival, le rassegne e le sagre. E un webmagazine che ogni ...